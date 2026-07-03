Batman’da 32 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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Batman’da 32 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Batman’da 32 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
03.07.2026 14:04
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Jandarma, aranan 32 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi. Operasyonlar 15-30 Haziran'da yapıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca 15-30 Haziran tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde düzenlenen planlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 32 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar, Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman’da 32 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika

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