Batman\'da Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı

Batman'da serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan vatandaş AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan bir kişi serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan şahsın yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri vatandaşı güvenli şekilde sudan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle yaz aylarında vatandaşların akıntılı ve derin sularda yüzmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BATMAN