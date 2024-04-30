Batman'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Batman\'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Batman İpragaz Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.D. ve yeğeni B.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.D., pompalı tüfeğini çıkararak B.D.'ye ateş etti ve B.D. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı B.D. hastaneye kaldırılırken, S.D. ise gözaltına alındı.

30.04.2024 15:34
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Batman'da akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Batman İpragaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.D. ile yeğeni B.D. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., pompalı tüfeğini çıkararak B.D.'ye ateş etti. S.D.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlar B.D.'nin bacaklarına isabet etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.D., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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