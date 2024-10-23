Batman\'da Anız Yangını Tarlaları Tehdit Ediyor

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Batman'ın Yolveren köyünde çıkan anız yangını, hızla büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı.

Yolveren köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polis ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN