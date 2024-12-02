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Batman'da Araç Dereye Uçtu

Batman\'da Araç Dereye Uçtu

Sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, 7 metre derinliğindeki derse düştü; sürücü yaralı.

02.12.2024 14:48
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Batman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 7 metre derinlikteki İluh Deresine uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Karşıyaka Mahallesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 BA 843 plakalı otomobil İluh Deresine uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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