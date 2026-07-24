Batman'da seyir halindeki araçta çıkan yangın vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Batman-Hasankeyf kara yolu üzerindeki Binatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ADJ 478 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını hızla yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla yangın kontrol altına alınırken ihbarla gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da Araç Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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