Batman'da Aranan Şahıslar Yakalandı

21.08.2025 11:17
JASAT, Ağustos ayında düzenlediği operasyonla 6 aranan şahsı yakaladı ve tutukladı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma ekipleri, Ağustos ayında aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan operasyonlarda; F.Y., "Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 19 Mayıs Mahallesi'nde, K.D., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Çamlıca Mahallesi'nde, İ.B., "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan 2 yıl 20 gün hapis cezası ile Gercüş ve Batman merkezde yürütülen operasyonda, Y.Ö., "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 8 bin 300 TL adli para cezası ile Batman'da, E.D., "Hayvan Hırsızlığı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile Batman- Diyarbakır karayolu Diktepe mevkiinde, M.K., "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç Kullanmak" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası ile Binatlı köyünde yakalandı.

Yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Batman Beşiri T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - BATMAN

Kaynak: İHA

