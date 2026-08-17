Batman\'da Av Tüfeğiyle Vuruş!

Batman'da tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle ayağından vurulan 20 yaşındaki genç yaralandı.

İpragaz Mahallesi'nde 20 yaşındaki A.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan av tüfeğiyle A.İ.'yi ayağından vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.