Batman\'da Baca Yangını Çatıya Sıçradı

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Bacada çıkan yangın çatıya sıçradı

BATMAN - Batman'da 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alırken, çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın Batman GAP Mahallesi kafeler sokağında bulunan 6. katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz tespit edilemeyen bir nedenle bacada çıkan yangın çatı katına sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi, kısa sürede yangın bölgesine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.