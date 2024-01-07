Batman'da bıçaklı, silahlı kavga: 3 yaralı

BATMAN - Batman'da iki gurup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesinde iki gurup arasında başlayan sözlü tartışma, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaralanan M.S. ve ismi öğrenilemeyen biri kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.