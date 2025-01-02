Batman'da Bıçaklı Yaralama Olayı

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Batman'da 18 yaşında bir genç, çıkan tartışma sonucu kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman GAP Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşında C.Ç., isimli genç, kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen şahıs cebinden çıkardığı bıçakla C.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Yaralanan genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN