Batman\'da Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafınca düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN