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Batman'da bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN