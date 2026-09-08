Batman\'da bir kişi evinde ölü bulundu, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Pazaryeri Mahallesi 2739. Sokak'taki Onur Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.