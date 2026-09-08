Batman'da bir kişi evinde ölü bulundu, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı - Son Dakika
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Batman'da bir kişi evinde ölü bulundu, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Batman\'da bir kişi evinde ölü bulundu, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı
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Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde kendisinden uzun süredir haber alınamayan bir kişi, evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Pazaryeri Mahallesi 2739. Sokak'taki Onur Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Olaylar, Otopsi, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da bir kişi evinde ölü bulundu, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı - Son Dakika

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