Batman'da Buğday Tarlasında Yangın: 200 Dönüm Kül Oldu

Batman'da buğday tarlasında yangın: 200 Dönüm alan küle döndü

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli köyünde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangına Beşiri ve İkiköprü belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Bahçeli köyü kırsalında bulunan buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiri ve İkiköprü itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alanın kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.