Sason-Kozluk yolunda kaza aracını almaya gelen çekici aynı yerden uçuruma devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Sason-Kozluk kara yolunun Kayabaşı mevkisinde dün yaşanan kazanın ardından, kazaya karışan aracı almak için bölgeye gelen çekici nedeni henüz bilinmeyen şekilde aynı noktadan uçuruma devrildi. Sürücü araçtan son anda atlayarak kurtuldu, kimse yaralanmadı. Kullanılamaz hale gelen çekiciyle ilgili inceleme sürüyor.
Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.
KAZA YAPAN ARACI ALMAYA GİTTİ
Edinilen bilgilere göre, dün Sason- Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde bir kaza meydana geldi. Kazaya karışan aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.
SÜRÜCÜ SON ANDA ATLADI
Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?