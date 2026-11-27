Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.

KAZA YAPAN ARACI ALMAYA GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, dün Sason- Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde bir kaza meydana geldi. Kazaya karışan aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜ SON ANDA ATLADI

Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.