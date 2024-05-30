Batman\'da çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücü gözaltına alındı

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Batman'da sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Güney Çevreyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan çoban Yusuf Dayan (50), M.D. (19) yönetimindeki 38 AJC 431 plakalı otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dayan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN