Batman'da Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, iki duvarın arasındaki dar boşluktan geçmeye çalıştı. Çocuğun kafası iki duvarın arasında sıkıştı.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu duvarı kırıp çocuğu kurtarmayı başardı.
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çocuğun ise ağlayarak "Ağabey bitmedi mi daha?" diye sorduğu anlar yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)