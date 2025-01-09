Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı

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Batman'da Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, iki duvarın arasındaki dar boşluktan geçmeye çalıştı. Çocuğun kafası iki duvarın arasında sıkıştı.

DUVARA SIKIŞAN ÇOCUĞUN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu duvarı kırıp çocuğu kurtarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"AĞABEY BİTMEDİ Mİ DAHA?"

Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çocuğun ise ağlayarak "Ağabey bitmedi mi daha?" diye sorduğu anlar yer aldı.