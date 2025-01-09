Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı

Geniş Video İzle

Batman'da arkadaşlarıyla saklambaç oynarken iki duvarın arasında sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin duvarı kırarak kurtarmaya çalıştığı çocuk, "Ağabey bitmedi mi daha?" diyerek ağladı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

09.01.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, iki duvarın arasındaki dar boşluktan geçmeye çalıştı. Çocuğun kafası iki duvarın arasında sıkıştı.

DUVARA SIKIŞAN ÇOCUĞUN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu duvarı kırıp çocuğu kurtarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"AĞABEY BİTMEDİ Mİ DAHA?"

Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çocuğun ise ağlayarak "Ağabey bitmedi mi daha?" diye sorduğu anlar yer aldı.

Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, batman, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Velet 8 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çelik ocu adam ol 8 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.