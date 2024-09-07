Batman\'da Mezarlıkta Dilenci Sorunu

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Batman'da vatandaşlar, asri mezarlığını mesken haline getiren dilencilerin mezarlara zarar verdiğini ileri sürerek müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Kenttin asri mezarlığını mesken haline getiren dilenciler, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan para dileniyor. Vatandaşlar ise, mezarlığa gelen dilencilerin mezarlara zarar verdiklerini öne sürerek müdahale etmesi çağrısında bulundu. Mezarlık ziyaretinde bulunan Melike Altay, hayır yapmak isteyenlerin cami ve Kur'an kursu olduğunu söyledi. Dilencilerin buraya zarar vermeye hakkı olmadığını belirten Altay, "Herkes ölecek ve buraya gelecek. Fakir ya da zengin olduğunu buradan anlamak zor. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, insanlar anne ve babalarından gördüklerini yapıyorlar. Vicdanlarla oynuyorlar ve kendilerini mağdur gösteriyorlar. Dilenciler insanların vicdanını kullanarak mezarlıkta zor duruma sokuyor. Belki gerçekten ihtiyaçları yoktur ama karşı tarafı zor durumda bırakıyorlar" dedi.

"Mezarlıklara zarar veriyorlar"

Şakir Kılıç ise baya rahatsız edici durumlar yaşadıklarını dile getirdi. Gerçekten yardıma muhtaç insanların olabileceğini kaydeden Kılıç, "Ama burada meslek haline getirenler de var. Gofret, çikolata verdiğinizde mezarlıklara basıyorlar, zarar veriyorlar. Zorla bir şeyler koparmaya çalışanlar oluyor. Sonuçta burası bir mezarlık ve hepimizin bir gün buraya geleceğini düşünürsek vicdani bir durum oluşuyor. Para vermediğinizde kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Burada dini sömürüyorlar" ifadelerini kullandı. - BATMAN