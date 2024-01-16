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Batman'da Durdurulan Araç ve Tırda Toplam 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Durdurulan Araç ve Tırda Toplam 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da yapılan operasyonlarda, bir otomobilin stepnesine zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu ve bir nakliye tırında derin dondurucu ve buzdolabına koyulan 118 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Toplamda 124 kilo 88 gram uyuşturucu madde türevleri bulunan operasyonda, 6 şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor.

Batman\'da Durdurulan Araç ve Tırda Toplam 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
16.01.2024 - 12:48,
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Batman'da durdurulan otomobilin stepnesine zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ve nakliye tırında derin dondurucu ve buzdolabına koyulan 118 kilo 850 gram esrar olmak üzere toplam 124 kilo 88 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyet işlemeleri sürüyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilin stepnesini bıçakla keserek zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri, durdurdukları tırda narkotik köpeği "İka" ile tır dorsesinde yaptıkları aramada derin dondurucu ve buzdolapları içerisine yerleştirilmiş 100 paket içerisinde toplam 118 kilo 850 gram esrar ele geçirdi.

Tır sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Durdurulan Araç ve Tırda Toplam 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Durdurulan Araç ve Tırda Toplam 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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