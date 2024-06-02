Batman'da düşen sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da düşen sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Batman\'da düşen sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Batman'da merkeze bağlı Yakıtlı köyünde bulunan atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz bir at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, atın ayaklarına halat bağlayarak kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan at, yaşam alanına geri bırakıldı.

02.06.2024 13:43
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Batman'da atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Yakıtlı köyünde Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisinin ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı. Düştüğü yerden kurtarılan at, sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına tekrar bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da düşen sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da düşen sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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