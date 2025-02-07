Batman'da El Arabasıyla Hırsızlık

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Batman'da el arabasıyla 120 bin liralık hırsızlık

1,5 saat gezdikleri iş yerinden 120 bin lira değerinde malzeme çaldılar

BATMAN - Batman'da iki şüpheli, 1,5 saat gezdikleri iş yerinde 120 bin lira değerinde çaldıkları malzemeleri el arabasıyla taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, 5 Şubat'ta sabaha karşı Çarşı Mahallesi birinci cadde de bulunan hırdavat dükkanına iki şüpheli girdi. İş yerinin pencere korkuluklarını kırarak içeri giren şüpheliler, 1,5 saat kaldıkları dükkandan altın, döviz ve malzeme olmak üzere 120 bin lira değerinde hırsızlık gerçekleştirdi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açtıkları zaman şaşkınlık içinde kaldıklarını söyleyen iş yeri sahibi Metin Yalçın (26), olayın 04.30'da olduğunu belirterek, "Arka balkonun pencere korkuluğunu kırmak suretiyle içeri iki kişi girdi. ve iş yerime girip önce etrafı karıştırıp 120 bin lira değerinde zararımızı yaptılar" dedi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.