Batman'da faciadan dönüldü: Selfie uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı 4 genç ölümden döndü - Son Dakika
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Batman'da faciadan dönüldü: Selfie uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı 4 genç ölümden döndü

Batman\'da faciadan dönüldü: Selfie uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı 4 genç ölümden döndü

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nde bozuk tekneye selfie çekmek için çıkan gençler, boğulmaktan son anda kurtuldu. 4 gençten biri yüzerek karaya çıkarak yardım çağrısı yaparken, diğerleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne ise su almaya başlayarak battı.

11.02.2024 22:04  Güncelleme: 22:06
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Batman'da faciadan dönüldü: Selfie uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı

4 genç ölümden döndü

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nde bozuk tekneye selfie çekmek için çıkan gençler, boğulmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, 4 genç Kırkat Göleti'nde bozuk tekneye çıkıp fotoğraf çekmek isterken tekne suya sürüklendi. Burada mahsur kalan gençlerden biri yüzerek karaya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

AFAD koordinasyonunda yapılan kurtarma çalışmasında itfaiye dalgıç ekipleri bot ile batmakta olan tekneye ulaştı. Teknede buluna M.K. ve H.C. ekipler tarafından kurtarıldı. Su almaya başlayan tekne, dakikalar içinde batmaya başladı.

Olayı gören görgü tanığı Hasan Bıçakçı, gençlerin piknik alanına gelip piknik yaptıklarını söyledi. Batan teknenin 12 yıla yakındır bu yerde olduğunu ifade eden Bıçakçı, "Bu gençlerde tekneyi gördüklerinde tekneye binerek selfie çekmeye başladı. Bu esnada bir arkadaşları tarafından tekne itildi ve o esnada tekne gitmeye başlayınca diğer arkadaşta tekneye bindi ve gölettin ortasına sürüklenmeye başladı. Daha sonra jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Gençler kurtarıldığı esnada tekne battı. Gercüş ilçe jandarma ekiplerine, Gercüş İtfaiye ekiplerinden ve Batman belediyesi itfaiye dalgıç ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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