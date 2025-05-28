Batman'da takibe alınan otomobilde yapılan aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı takibe alarak arama başlattı.
Yapılan aramalarda ayrı poşetler içerisine zulalanmış 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Gümrük Kaçağı 63 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?