Batman\'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Hasankeyf karayolunda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN