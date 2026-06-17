Batman\'da Hapis Cezası Olan 38 Kişi Yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-15 Haziran tarihleri arasında Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 38 hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi. - BATMAN