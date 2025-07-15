Batman\'da Havai Fişek Deposunda Yangın

Batman'da havai fişek deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan havai fişek deposundan henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı, yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. - BATMAN