Batman\'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde iki katlı bir evin zemin katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi yoğun dumandan etkilenerek olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BATMAN