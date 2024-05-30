Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Batman\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Batman'da Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 72 ABR 181 ve 72 T 0098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.05.2024 10:18
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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde Yeniçağ Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada 72 ABR 181 ve 72 T 0098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, iki kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden ilk müdahaleleri yapıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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