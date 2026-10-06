Batman\'da iş makinesi yol kenarına devrildi, sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Batman'da iş makinesi yol kenarına devrildi, sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi yol kenarına devrilirken sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alınırken, iş makinesinde maddi hasar oluştu ve kaza için inceleme başlatıldı.
Batman'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, iş makinesi, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen iş makinesinde ise maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?