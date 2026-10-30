Batman'da jandarmanın ekim faaliyetlerinde 39 hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Batman'da jandarmanın ekim faaliyetlerinde 39 hükümlü cezaevine teslim edildi

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Batman\'da jandarmanın ekim faaliyetlerinde 39 hükümlü cezaevine teslim edildi
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Batman'da jandarmanın 1-30 Ekim operasyonlarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi yakalanıp Batman ve Beşiri'deki ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Denetimlerde çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 88 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman'da jandarma ekiplerinin ekim ayında gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi yakalandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 88 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını ekim ayında da sürdürdü. 1-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve diğer faaliyetlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde ise kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 10 bin 738 paket kaçak sigara, 155 adet kaçak çay, 57 şişe kaçak alkol, 100 adet kaçak puro, 25 adet AirPods kulaklık, 19 kilogram kaçak nargile tütünü, 189 kök kenevir, 1 kilogram 71 gram kubar esrar ve 19 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 88 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığının kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaBeşiriBatmanGüncelSon Dakika

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