Batman\'da Kaçak Hobi Bahçeleri Yıkılıyor

Batman'da kaçak olarak inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımı sırasında bazı aile fertleri üzerine benzin döküp yakmak isterken bazıları ise bekçi kulübesini ateşe verdi.

Batman Valiliği tarafından, Kösetarla ve Hasankeyf yolu üzerinde yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı gereği Batman Valiliği tarafından bölgeye iş makineleri sevk edildi. Hobi bahçelerinin sahipleri, yıkıma engel olmak için etten duvar ördü. Yıkıma izin verilmemesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Bazı vatandaşlar üzerine benzin döküp yakmak istedi. Hobi bahçeleri girişinde bulunan bekçi kulübesi de ateşe verildi.

Bölgedeki gerginlik sürüyor. - BATMAN