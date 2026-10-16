Batman'da kaçak sigara operasyonunda 26 bin 570 paket ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da kaçak sigara operasyonunda 26 bin 570 paket ele geçirildi

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Batman\'da kaçak sigara operasyonunda 26 bin 570 paket ele geçirildi
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Batman'da Hasankeyf-Batman karayolunda 4-14 Ekim'de yapılan denetimlerde 2 araçta toplam 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Denetimler sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 4-14 Ekim tarihlerinde Hasankeyf-Batman karayolu üzerinde gerçekleştirilen saha ve yol denetimlerinde şüphe üzerine 2 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen toplam 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Hasankeyf3. SayfaGüvenlikGüncelBatmanSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da kaçak sigara operasyonunda 26 bin 570 paket ele geçirildi - Son Dakika
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