Batman\'da Kaçak Ürün Operasyonu

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Batman'da durdurulan 4 araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf ilçe girişinde durdurduğu 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 442 paket gümrük kaçağı sigara, 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve iki adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Jandarma, ürünlere el koydu, 4 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı. - BATMAN