Batman'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu

Batman\'da Kaçakçılık Operasyonu
08.07.2026 09:44
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Batman'da düzenlenen operasyonda yüz binlerce makaron ve tütün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yüz binlerce makaron, yüzlerce kilogram tütün ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman merkezde bulunan 2 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Adli arama yapılan adreslerde 6 adet sigara sarma makinesi, 291 bin 400 adet boş makaron, 11 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 251 kilogram kıyılmış tütün, 440 adet elektronik sigara likidi, 660 bin 400 adet çeşitli markalarda pamuk filtre, 1 adet hava kompresörü ile 125 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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