Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Batman\'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, ilaç, sikke, tarihi obje, kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

22.04.2024 19:44
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Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla farklı tarihlerde belirlenen kişi ve adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara ve 44 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise faturasız olduğu tespit edilen 933 adet karekodu bulunmayan ilaç ele geçirildi. Bir şahıs üzerinde yapılan aramada sikke ve tarihi obje bulunurken, bir şahsın elindeki bpoşette ise gümrük kaçağı 70 adet kulaklık ve 16 adet şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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