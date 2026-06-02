Batman\'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonlarda kaçak ürün ve ekili halde kenevir ele geçirildi.

15 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve gerçekleştirilen aramalarda, 15 kök kenevir bitkisi, 8 bin 859 paket gümrük kaçağı sigara ile 30 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, olaylarla bağlantılı 20 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat yürütüldüğü bildirildi. - BATMAN