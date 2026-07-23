Batman\'da yaramaz kedi kafasını tenekeye sıkıştırdı, itfaiye kurtardı

Batman kent merkezinde kafasını bir teneke kutuya sokan ve çıkaramayınca mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Batman kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yiyecek ararken kafasını metal bir teneke kutuya sokan kedi, başını geri çıkaramayınca çevredeki vatandaşlar durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediye zarar vermemek için titiz bir çalışma yürüttü. Özel kesme ekipmanları kullanılarak teneke kutu kontrollü şekilde kesildi ve kedi bulunduğu sıkıştığı yerden sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra kısa süre çevresini kontrol eden yaramaz kedi, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - BATMAN