Batman\'da Kamyon Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'da alt geçitte kontrolden çıkan bir kamyon, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30'da Esentepe Köprülü Kavşak alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon, kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, ardından karşı yönden gelen otomobille çarpışarak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak geçişleri kontrollü bir şekilde sağladı. Maddi hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN