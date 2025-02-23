Batman\'da Kamyonet-Motosiklet Çarpıştı

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Batman'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Yeni Otogar mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN