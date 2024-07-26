Batman'da Kargo Firmasında Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Batman'da bir kargo firmasında yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda Batman'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindekinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlemler yapıldı. - BATMAN