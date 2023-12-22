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Batman'da kavşağı dönemeyen tırın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Batman'da kavşağı dönemeyen tırın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı

Kozluk'tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan bir tır, Batman-Diyarbakır karayolu Turgut Özal Bulvarında virajı alamayarak dorsesini kaybetti. Kopan dorse nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Trafik ekipleri olay yerine sevk edildi ve çekici yardımıyla dorse kaldırıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

Batman\'da kavşağı dönemeyen tırın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı
22.12.2023 - 14:11,
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Batman'da kavşağı dönemeyen tırın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı.

Kozluk'tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 06 DN 6956 plakalı tır, Batman-Diyarbakır karayolu Turgut Özal Bulvarında virajı alamadı. Virajı alamayan tırın dorsesi koptu. Kopan dorse yolu bir süre ulaşıma kapattı. Dönüş sırasında tırın hızının düşük olması muhtemel kazanın önüne geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Çekici marifetiyle kopan dorsenin taşınmasının ardından yol ulaşıma açıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Batman, Ulaşım, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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