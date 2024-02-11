Batman'da kayıp genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde sürüyor - Son Dakika
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Batman'da kayıp genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde sürüyor

Batman\'da kayıp genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü\'nde sürüyor

Batman'da kayıp ihbarı yapılan 26 yaşındaki genç kızın arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde devam ediyor. Yakınları tarafından polise başvurulan Rojvelat Kızmaz'a ait eşyalar baraj gölü kenarında bulununca çalışmalar buraya yoğunlaştırıldı.

11.02.2024 23:24  Güncelleme: 23:26
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Batman'da 3 gündür kayıp olan genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde sürüyor

BATMAN - Batman'da kayıp ihbarında bulunulan 26 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları Hasankeyf Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Kızmaz'a ait olduğunu değerlendirdiği eşyaları baraj gölü kenarında bulunca çalışmaları buraya yoğunlaştırdı.

AFAD, jandarma, polis, AFAD, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri ve Hasankeyf Sahil Güvenlik görevlilerinin katılımıyla çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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