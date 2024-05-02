Batman'da Kaza Yapan Kadın Sürücü Vatandaşlara Hakaretler Yağdırdı - Son Dakika
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Batman'da Kaza Yapan Kadın Sürücü Vatandaşlara Hakaretler Yağdırdı

Batman\'da Kaza Yapan Kadın Sürücü Vatandaşlara Hakaretler Yağdırdı

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kadın sürücü çarpıştığı araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Küfürlerle çevredekilere trafik dersi vermeye çalışan kadın sürücü, olay yerine trafik ekipleri sevk edilmesiyle birlikte inceleme başlatıldı.

02.05.2024 13:39
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Batman'da kazaya karışan kadın sürücü, aracından inerek çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırıp 'trafik dersi' verdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı 30 Tonluk Kavşağında 06 CPE 280 plakalı otomobili ile seyreden kadın sürücü, yan yoldan 01 ACN 54 plakalı otomobili ile gelen kadın sürücüyle çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada otomobilinden inen kadın sürücü çarpıştığı otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırdı.

Küfür ederek çevredekilere trafik dersi veren kadın sürücü, "Size trafik dersi veriyorum bana para mı veriyorsunuz" diyerek bağırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kaza Yapan Kadın Sürücü Vatandaşlara Hakaretler Yağdırdı - Son Dakika

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