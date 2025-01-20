Batman'da havalandırma boşluğuna düşen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Batman Körük Mahallesi 5042. sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi düştü. Havalandırma boşluğuna düşen kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı.
Havalandırma boşluğundan kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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