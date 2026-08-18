Batman'da Kola Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Kola Kurtarma Operasyonu

Batman\'da Kola Kurtarma Operasyonu
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Batman'da kolunu demir korkuluklara sıkıştıran vatandaş, itfaiye ve sağlık ekipleriyle kurtarıldı.

Batman'da kolunu bahçe girişindeki demir korkuluklara sıkıştıran bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt çevre yolu üzerinde bulunan özel bir bakım merkezinin bahçe girişinde kolunu demir parmaklıklara sıkıştıran vatandaş kendi imkanlarıyla kurtulamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vatandaşın zarar görmemesi için çalışma yürüterek demir korkulukları kontrollü bir şekilde ayırdı. Sıkışan kolu kurtarılan vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Kola Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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