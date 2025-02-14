Batman'da köprü altında erkek cesedi bulundu
BATMAN - Batman'da köprü altında 45 yaşındaki erkek şahsın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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