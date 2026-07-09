Batman\'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın

Batman'da gece saatlerinde çıkan depo yangını büyük paniğe neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda bulunan bir ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 02.45 sıralarında Kösetarla Köyü karşısında, OSB yolunda bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyerek tüm depoyu saran alevler, şehrin birçok noktasından görülebilirken, yükselen yoğun siyah dumanlar Batman semalarını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahaleye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun ve uzun süren müdahalesi sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN