Batman'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın

Batman\'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın
09.07.2026 07:55  Güncelleme: 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir ulusal market zincirinin dağıtım deposunda gece saatlerinde çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. İtfaiye ve TOMA araçlarının müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Batman'da gece saatlerinde çıkan depo yangını büyük paniğe neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda bulunan bir ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 02.45 sıralarında Kösetarla Köyü karşısında, OSB yolunda bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyerek tüm depoyu saran alevler, şehrin birçok noktasından görülebilirken, yükselen yoğun siyah dumanlar Batman semalarını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahaleye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun ve uzun süren müdahalesi sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, Batman, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
07:10
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
07:05
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
06:41
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
06:24
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 08:09:09. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da ulusal market zincirinin ana dağıtım deposunda büyük yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.