Batman\'da Minibüs-Traktör Kazası: 5 Yaralı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.E. (36) idaresindeki 35 AUC 076 yolcu minibüsü ile plakası öğrenilmeyen traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte yaralılar F.K. (22), S.T. (16), M.T., (25) ve K.Ş. (26), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan F.K. ve S.T. daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN