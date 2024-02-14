Batman\'da motokurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı

Batman'da bir motokurye, trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü.
Alınan bilgilere göre, 7 Ocak'ta kent merkezi Meydan Mahallesi'nde taşıt trafiğine kapalı Gülistan Caddesi Hasankeyf Sokağı'nda yerinden sökülen bazı taşlar kazaya neden oldu. Kargo dağıtımında olan kurye, motosiklet tekerleğinin yerinden sökülen taşa takılması sonucu kaza yaptı. Sürücü, kazayı hafifi sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - BATMAN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak. Detaylar yakında geliyor...
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
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