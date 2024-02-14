Batman'da motokurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı - Son Dakika
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Batman'da motokurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı

Batman\'da motokurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı

Batman'da bir motokurye, trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Kaza, taşıt trafiğine kapalı olan Gülistan Caddesi Hasankeyf Sokağı'nda yerinden sökülen bazı taşların neden olduğu öğrenildi. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

14.02.2024 13:40
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Batman'da bir motokurye, trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü.

Alınan bilgilere göre, 7 Ocak'ta kent merkezi Meydan Mahallesi'nde taşıt trafiğine kapalı Gülistan Caddesi Hasankeyf Sokağı'nda yerinden sökülen bazı taşlar kazaya neden oldu. Kargo dağıtımında olan kurye, motosiklet tekerleğinin yerinden sökülen taşa takılması sonucu kaza yaptı. Sürücü, kazayı hafifi sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da motokurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı - Son Dakika
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